特殊詐欺の被害額は過去最悪のペースで増えています。年金支給日のきょう（15日）、特殊詐欺を防ぐための啓発活動が県信用金庫協会に加盟する店舗で行われました。このうち防府市の東山口信用金庫中関支店・三田尻支店では職員と警察官、地域の防犯連絡所指導員などが来店者に啓発のチラシを配布し、知らない電話番号や国際電話には出ないように呼びかけました。(来店した人)「子どもに相談するのが一番(知らない番号の)電話