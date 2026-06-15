県議会の定数を話し合う協議会は、来年春の県議選で削減する定数を当初の「3」から「2」に見直しました。周南市選挙区は1減とする方針でしたが定数を維持することになりました。県議会議員でつくる選挙区問題検討協議会は去年、現在47ある定数を次の県議選で「3」減らす方針を決めていました。さらに、ことし3月には周防大島町選挙区と柳井市選挙区を合区して定数を合わせて2としたうえで、下関、周南、岩国・和木の3つの選挙区を