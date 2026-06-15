6月15日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■再開―――――――――――――― パーク２４ [東証Ｐ]決算月【10月】6/15発表 毎年10月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、タイムズカー入会特典やカーシェアeチケット（保有株数と保有期間に応じて2～8枚）を贈呈する。 ■拡充／変