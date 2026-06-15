大竹市で20年ぶりとなる新しい市長です。6月15日、当選証書を受け取った元三井化学社員の福田弘美氏（65）。14日に投開票が行われた大竹市長選挙で新人3人の争いを制し、初当選しました。大竹市では20年ぶりとなる新市長で、任期は6月30日から。交通インフラの整備や子育て支援に力を入れるということです。【2026年6月15日 放送】