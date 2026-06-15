大雨による水害や地震による建物の倒壊など大規模な災害を想定した防災訓練がきのう（14日）岩国市で行われました。県総合防災訓練は災害時に県や消防、警察、医療機関などがスムーズに連携をとれるようにと毎年この時期に行われています。訓練は大雨による水害や大きな地震による建物の倒壊が起きたという想定で行われ、消防や機動隊員らが取り残された人やケガ人を救助していきました。防災に関する展示コーナӦ