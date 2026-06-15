ワールドカップに負けないくらい高校サッカーも熱いんです！全国高校総体・インターハイの切符、そして広島県の頂点をかけた戦いが、6月14日に行われました。武器は、相手をのみ込む圧倒的な攻撃力。頂点しか見ていない王者が、県内3冠へ突き進む！■瀬戸内高校池田 在主将「日本一をとるための通過点。絶対に譲れない。」その王者に挑むのは、26年ぶりに決勝へ帰ってきた沼田高校。2025年の選手権か