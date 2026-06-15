山口放送の中村衣里アナウンサーがきょう、周南市の小学校で絵本の読み聞かせを行いました。周南市の須磨小学校を訪れた中村衣里アナウンサー。全校児童や教員、それに地域の人たちに絵本の読み聞かせを行いました。この取り組みは山口放送など全国の放送局が加盟する民間放送教育協会のプロジェクトの一環として行われています。中村アナウンサーは限られた時間を大切にしてほしいという思いが込められた絵本2