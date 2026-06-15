サッカーFIFAワールドカップ2026。 日本代表は15日の初戦、強豪オランダを相手に2-2の同点で勝ち点1をつかみ取りました。 長崎市ではパブリックビューイングも行われ、地元出身の森保監督が率いるサムライブルーにエールを贈りました。 「最高の景色を」をスローガンに掲げ強豪オランダ戦に臨んだ日本代表。 率いるのは、前回大会に続き長崎市出身の森保 一監督です。