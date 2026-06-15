ロボットの開発と製造を手掛ける優必選（UBTECH、UBテック）がこのほど購入予約の受付を始めた感情寄り添い型人型ロボットのU1には、10日間で3800台以上の予約が集まった。UBテックが獲得した手付金は1000万元（約2億3000万円）を突破したことになる。複数の中国メディアが伝えた。U1は家庭向けロボットだが、掃除や料理をさせるための「道具」ではない。主たる機能は「おしゃべりに付き合い、孤独を解消し、温かく寄り添う」こと