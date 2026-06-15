愛知県一宮市の住宅メーカー「東陽住建」。中東情勢悪化の影響を受け、ナフサ不足に悩まされてきました。 【写真を見る】アメリカとイラン“戦闘終結の合意” ナフサ不足に悩む住宅メーカー｢ナフサは入ってくるのか…｣ すでに値上げ通告｢すぐ価格が下がるとは思えない｣ ことし4月に取材した際には、『システムバス・ユニットバス 新規受注見合わせの件』というお知らせが… （東陽住建 中井義也代表 こ