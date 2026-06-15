交流戦の最後を白星で終えたドラゴンズ。7勝11敗と残念ながら勝ち越しは出来ませんでしたが、セ・リーグ球団の中では2位と奮闘しました。 【写真を見る】ドラゴンズ 井上監督の続投明言 球団｢全力でサポートしていく｣ 交流戦は白星フィニッシュ 7勝11敗で勝ち越しならずもリーグ2位 そして14日、ドラゴンズの朝田球団本部長は記者から「井上監督を引き続きサポートしていくか」と問われた際、「我々とし