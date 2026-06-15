アジア大会の熱狂を、名古屋の真ん中でも楽しめることに！大会期間中、久屋大通公園に作られる「ONE ASIA WORLD」の概要が発表されました。 【写真を見る】競技を終えたメダリストがランウェイに…アジア大会の熱狂を無料で楽しめる ｢ONE ASIA WORLD｣ 名古屋･久屋大通公園 ランウェイに登場するのは、競技を終えたメダリストたち。特設ステージも設置され、ファンたちはアスリートを目の前で称えられます。入場は無