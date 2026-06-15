（柳沢彩美アナウンサー）サッカーＷ杯、初戦で強豪オランダを相手に2-2の引き分けとなった日本代表。今後のスケジュールを確認しておきましょう。次の日本の試合は、チュニジアと21日（日）に行われます。そして、さらに26日（金）はスウェーデン戦となります。 【写真を見る】【サッカーＷ杯】初戦劇的ドローの日本代表 今後の試合日程は 日本時間16日に初戦を迎えるイラン代表は合宿地メ