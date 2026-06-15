テレビ東京系「有吉ぃぃｅｅｅｅｅ！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」が１４日に放送され、有吉弘行がＭＣを務めた。この日は、バッテリィズ・エース、寺家がゲスト出演。近況を聞かれたエースは昨年、明石家さんまから自転車を譲り受けたことを明かした。エースは「いつも乗ってます！東京に来て、僕、自転車大好きで。『東京で、まだ自転車ないんですよ』って言ったら、『さんまのまんま』（フジテレビ系）で有