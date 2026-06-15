史上初の兄弟ゴールデンレーサーに認定された篠崎元志（４０＝福岡）、篠崎仁志（３７＝福岡）のメモリアルブースがボートレース福岡に設置。１５日に除幕式が行われた。元志は２０２３年３月に１２人目、仁志は今年１月に１５人目のゴールデンレーサーに認定された。この日はトークショーやファンとの撮影会も行われた。ブースでは２人のこれまでのキャリアを紹介するパネルやトロフィーなどを多数展示されている。仁志は「