中国耽美小説界を代表する作家・藍淋（ラン・リン）による同名作品を原作とした、最新実写化ドラマ『双程（そうてい）Double Helix』が2026年6月16日19時よりRakuten TVにて配信開始されることが決定した。毎週2話ずつ配信で、全12話の構成。8月28日よりU-NEXTにて『ヒーテッド・ライバルリー』の見放題独占配信が開始『双程（そうてい）Double Helix』は、中国耽美小説の『双程』を、10年の時を経て再ドラマ化した作品。 青春の記