元宝塚歌劇団・星組の娘役の有沙瞳（３２）が１５日、東京・ＳＨＩＢＵＹＡＰＬＥＡＳＵＲＥＰＬＥＡＳＵＲＥで「有沙瞳デビュー記念ライブ」を開催した。有沙は今月３日にシングル「さよならは黄昏に」で歌手デビューしたばかり。この日は同曲をはじめ「じょんから女節」を津軽三味線の弾き語りで披露した。さらに、美空ひばりさんの名曲「川の流れのように」などを含む計１８曲を歌唱し、自身の魅力を存分に発揮した。