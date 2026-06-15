格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ」は１５日、埼玉・川口市内で記者会見し、７月からの３大会で実施する女子スーパーアトム級のカード４試合を発表した。「ＲＩＺＩＮＬＡＮＤＭＡＲＫ１５ｉｎＨＩＲＯＳＨＩＭＡ」（７月１８日、広島グリーンアリーナ）で大島沙緒里がイ・イェジ（韓国）と激突。パク・シウ（韓国）vs 須田萌里も組まれた。また「ＲＩＺＩＮ．５４」（８月１１日、ＴＯＹＯＴＡＡＲＥＮＡＴＯＫＹＯ）