「あ、終わった」「もう辞めるしかない」お笑いコンビ・フットボールアワーの後藤輝基と岩尾望が、漫才日本一決定戦『M-1グランプリ』で“挫折”した経験を明かした――。フットボールアワー(左から岩尾望、後藤輝基)○松本人志の“55点”にショック「あ、終わった」コンビ結成翌年の「第21回ABCお笑い新人グランプリ」で最優秀新人賞を受賞し、「第3回M-1グランプリ」でチャンピオンになるなど、数々の賞を総なめにしていたフット