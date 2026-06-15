石川県輪島市の6月議会が始まり、提出された6月補正予算案には、旧輪島駅周辺の再整備を見据えた事業費として、約1500万円が盛り込まれています。 旧輪島駅周辺の再整備を巡っては坂口市長は市立図書館のほか、子どもの屋内遊戯施設などを含む複合施設を整備する方針を示しています。着工などの具体的な時期は未定ですが、坂口市長は市民生活の拠点創出を目指すとしています。また、震災で焼失した朝市の復興に向けては、朝市