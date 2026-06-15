オランダ戦サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦。2-2で引き分けた。後半43分に同点ゴールが決まり、勝ち点1をゲット。熱い展開に、現地で試合を見届けた博識の元アイドルも大興奮だった。1点を先取された日本。後半12分に中村敬斗のゴールで追いついた。これに現地で歓喜したのが、サッカー通で知られる元日向坂46で俳優の影山優