オランダ戦後のロッカーが話題サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦。1-2の後半43分、セットプレーから鎌田大地の同点弾が決まりドロー発進となった。海外メディアが、試合後に綺麗に清掃された日本のロッカールームに注目。海外ファンも称賛を寄せていた。ピッチ上だけじゃない。観客は見ることができない、ロッカールームでも代