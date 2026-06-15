【モデルプレス＝2026/06/15】CUTIE STREET（キューティーストリート）の桜庭遥花が、6月17日発売の『LARME 069』（Summer 2026／株式会社LARME）の表紙に登場する。【写真】きゅーすと“ぱるたん”桜庭遥花、スラリ美脚◆桜庭遥花「LARME」表紙登場「甘くて、かわいい 女の子のファッション絵本。」をコンセプトに幅広く展開中の『LARME』。今号の表紙を飾るのは、LARMEレギュラーモデルとして活躍する桜庭。今回の表紙コンセプト