猫のヒゲを切ってはいけない4つの理由 猫のヒゲは「触毛」とも呼ばれる高精度の感覚器で、根元には神経と血管が通っています。切っても痛みは生じませんが、失うことで猫の日常生活にさまざまな支障をきたし、ケガをする可能性も否定できません。なぜヒゲを切ってはいけないのか、その理由を見ていきましょう。 1.平衡感覚が鈍くなる 猫のヒゲは周囲の状況を把握するための重要な感覚器官です。ヒゲから得た情報