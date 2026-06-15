東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。【16日の天気図】16日は梅雨前線が北上し、九州にじわじわ近づく見通しです。少しずつ雲が広がり始め、夜は雨雲がかかる所もあるでしょう。【16日の天気】16日の朝は日差しが届きますが、昼前には雲に覆われる見込みです。午後も厚い雲に覆われ、夜は小雨となる所もあるでしょう。帰宅が遅くなる方は、折りたたみ傘を持って出かけてください。