13日未明、福岡市東区でゴミ収集車が燃える火事があり、市は正しいゴミの出し方をするよう注意を呼びかけています。 爆発音とともに激しく燃え上がる炎。福岡市のゴミ収集車のドライブレコーダーの映像です。警察と消防によりますと、13日未明、福岡市東区水谷で、燃えないゴミの収集車から火が出て、およそ1時間後に消し止められました。この火事によるケガ人はいません。 ■井手妃奈子記者「こちら