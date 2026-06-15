INI'Sand Castle' Special Clipサムネイル（C）LAPONE ENTERTAINMENT グローバルボーイズグループINI（アイエヌアイ）が、【エンポリオ アルマーニ】2026年春夏メンズコレクション「ORIGINS」コラボレーションソング「Sand Castle」のスペシャルクリップを6月15日、INI公式YouTubeで公開した。【動画】公開されたINI「Sand Castle」のスペシャルクリップINIとエンポリオ アルマーニの本コラボレーションでは、「ORI