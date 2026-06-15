アズーリを絶望に突き落とした「モレノ主審」の不可解な笛1930年の創設以来、数々の名勝負を生み出してきたFIFAワールドカップ（W杯）。しかし、4年に一度の熱狂は、時としてレフェリングを巡る泥沼の論争を引き起こす。なかでも世界中から最も激しい非難を浴びたのが、2002年日韓大会の決勝トーナメントで立て続けに起きた「疑惑の判定」だ。ホスト国・韓国の試合で起きた2試合連続の不可解なジャッジは、後に国際サッカー連盟