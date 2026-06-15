V・ファーレン長崎DF進藤亮佑が契約更新V・ファーレン長崎は6月15日、DF進藤亮佑と2026/27シーズンの契約を更新したことを発表した。契約更新にあたり、進藤はサポーターとのとあるエピソードを披露。ホームゲームの後、プライベートで長崎空港の手荷物検査に並んでいた際、前に並んでいたクラブのシャツを着た男性ファンに挨拶をしたという。少し会話を交わした別れ際、その男性から「サッカーよく観られるんですか？」と声を