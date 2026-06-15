フランスの外国デジタル干渉監視・保護サービス「VIGINUM」は2026年6月11日に、フランス地方選挙への干渉が疑われているイスラエルの企業「BlackCore」が、ニューヨーク市とスコットランドの選挙への干渉したほか、アフリカのアンゴラやトーゴでも活動しているという疑いがあると発表しました。Israeli firm BlackCore suspected of meddling in New York and Scotland votes, France says | Reutershttps://www.reuters.com/world