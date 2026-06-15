お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコがサッカー北中米Ｗ杯の日本戦を現地観戦し、次男がテレビインタビューを受けたことを明かした。モモコは１５日にインスタグラムで「本当に良い試合でした同点で盛り上がりました観客もみんな楽しみました」とつづり、スタンドでの写真をアップ。「ダラスのこといっぱい教えてくれた皆様、ありがとうございましたほっぺたシールくれた人もありがと素敵な旅でしたさぁ帰って働こ