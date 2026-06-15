開幕２週目の新馬戦で特筆すべきは、２頭の新種牡馬産駒の活躍だろう。１３日の東京でデビュー戦を飾ったデミアン（牡２歳、美浦・斎藤誠厩舎）の父は２２年ＢＣクラシックなどＧ１・４勝を挙げ、無敗のまま引退した米国産馬フライトライン。６戦という短いキャリアで合計７１馬身差をつけた、伝説のダート馬だ。同産駒はこれが世界初勝利。日本初出走でいきなり結果を出しただけではなく、芝での白星という点に価値がある。可能