◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組スウェーデン５―１チュニジア（１４日、エスタディオモンテレイ）日本と同組のスウェーデンが、チュニジアに５―１で大勝し、首位に立った。１点リードの前半３０分にＦＷイサク（２６）＝リバプール＝、後半１４分にＦＷヨケレス（２８）＝アーセナル＝が得点。イングランド・プレミアリーグの名門でプレーする２トップは、第３戦で対戦する森保ジャパンにとって脅威だ。４強以上４度の
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