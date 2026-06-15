「Ｍ！ＬＫ」の塩粼太智が１５日までに自身のインスタグラムを更新。日本テレビ系「世界の果てまでイッテＱ！」（日曜・午後７時５８分）出演時のオフショットを公開した。塩粼は「小さい頃から見ていたイッテＱお祭り男に出れる日が来るなんて！！」（原文ママ）と番組出演を喜び、お笑いタレント・宮川大輔との２ショットや番組内で大食いした際のコミカルな表情をした自身の写真をアップし「滅すぎて滅」と締