新人シンガー・ソングライターのNakamura Hakが、2回目のオンラインライブとなった『境界』のアーカイブ映像を期間限定で公開した。あわせて、クリエイティブディレクターにYKBXを迎えたオンラインクラブ「NOT A LOT」を開設し、アパレルラインも始動した。【動画】Nakamura Hak、2ndオンラインライブ『境界』アーカイブ映像Nakamura Hakは、楽曲がアニメやドラマのテーマソングに次々と起用され、注目を集めている新人シンガ