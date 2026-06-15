テレビアニメ『BLEACH 千年血戦篇』（ブリーチ）の最終クール『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』が、7月に放送されることを記念して、振り返り特別企画「TV ANIMATION 『BLEACH』 THE STORIES」のスペシャルビジュアル第5弾が解禁された。【画像】おしゃれ！一護の歴代衣装公開された『BLEACH』新ビジュアル原作・久保帯人が描いた歴代の黒崎一護が連なるイラストを、アニメイラストとして新たに描き連ねるスペシャルビジュアル