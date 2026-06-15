【FIFAワールドカップ2026】オランダ代表 2−2 日本代表（日本時間6月15日／ダラス・スタジアム）【映像】久保建英が「極上タッチ＆パス」でアシスト（実際の様子）日本代表のMF久保建英が、見事なテクニックで同点ゴールを演出。自身2度目の出場でFIFAワールドカップ初アシストを記録し、ファンから称賛の声が上がっている。日本代表は6月15日、FIFAワールドカップ2026グループF第1節でオランダ代表と対戦。2度のビハインドを