14日、昨年のロンドンに続いてフランス・パリの「アコー・アリーナ」で行われた大相撲の海外公演は、初日と千秋楽ともに約1万5000人収容の会場が“満員御礼”。大盛況で幕を閉じた。パリっ子を熱狂させた幕内トーナメントでは、土俵際の大逆転劇に土俵下のおしゃれなパリジェンヌが“お口あんぐり”。取組の迫力に素のリアクションを浮かべる様子を現地カメラが捉えていた。【映像】おしゃれパリジェンヌ、土俵下でお口“あんぐ