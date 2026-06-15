トランプ米大統領が自身のSNS（Truth Social）に、北朝鮮の金正恩総書記と並んで歩く写真を突然投稿し、外交関係者の間でさまざまな憶測を呼んでいる。 写真自体は過去の米朝首脳会談で撮影されたものだが、その直後にトランプ大統領はイラン情勢をめぐる重要な発表も行った。次の外交カードとして北朝鮮との対話再開を視野に入れているのではないか、との見方も出ている。 トランプ大統領は13日（現地時間）、2018年6月