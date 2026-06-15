【ワシントン＝橋本潤也、カイロ＝吉形祐司】米国のトランプ大統領は１４日（日本時間１５日午前）、米国とイランの戦闘終結に向けた協議について「合意が成立した」とＳＮＳで発表した。その後、イランも声明で合意を認めた。覚書の署名式は１９日にジュネーブで行われる予定だ。トランプ氏はイランが事実上封鎖する原油輸送の要衝ホルムズ海峡について、署名後に「開放される」と強調した。ただ、核問題などで双方の溝は大きく