古賀千景参議院議員が公式Xを更新しました。【映像】古賀千景議員の投稿「本日の決算委員会質疑において、私の発言の中に、配慮を欠いた不適切な表現がありました。私の問題意識は、当該冊子の内容や、その内容を公費によって広く配布することの妥当性について問うものでした。今回のご指摘を真摯に受け止め、今後は発言に細心の注意を払い、信頼回復に努めてまいりますしかしながら、その問題意識を表現するにあたり、不適切な