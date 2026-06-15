元宝塚歌劇団の星組娘役で6月3日に「さよならは黄昏に」で歌手デビューをした有沙瞳（32）が15日、都内でデビュー記念ライブを行った。長山洋子の「じょんから女節」では津軽三味線を手に熱唱。尊敬する美空ひばりさんの「愛燦燦」など計18曲を約1時間半で歌いきった。12年に宝塚に入団して23年に退団。その後は舞台やミュージカルを中心に活動してきた歌手デビューをはたして「これからは歌と女優の二刀流で頑張ります」と誓った