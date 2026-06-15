米誌の『Sports Illustrated』は、15日に行われるカーボベルデとのグループリーグ初戦に向けたスペイン代表の予想スタメンを公開した。記事によれば、初出場で格下とみられるカーボベルデだが、スペインは現状のベストメンバーに近い陣容で臨む見込みだという。特に前線は左からニコ・ウィリアムス、ミケル・オヤルサバル、そして、ラミン・ヤマルの3トップを予想。スペイン代表のエース候補は次戦に復帰の可能性が高まっているよ