ドイツ代表のワールドカップ初戦後、思わぬ形で注目を集めたのがユルゲン・クロップ氏の謝罪だった。ドイツ対キュラソーの一戦を前にした独『Magenta TV』の番組内で、解説を務めたクロップ氏がスタメンに関して議論を展開。その際、「幸いにもメンバーを決めるのはユリアン・ナーゲルスマンだ」と語った後に「noch（まだ）」と付け加えたことで波紋を呼んでいた。ナーゲルスマン監督の将来を示唆するような発言とも受け取られ、ド