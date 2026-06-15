2026W杯グループステージ初戦でモロッコ代表と対戦し、1-1で引き分けたブラジル代表。初戦で勝ち点1は悪くない結果だが、内容はあまり良いものとは言えなかった。試合を支配していたのはモロッコの方で、ブラジルの戦いには物足りなさが残った。ブラジルは監督に名将カルロ・アンチェロッティを迎えているが、まだベストなスタイルは見つかっていないだろうか。開幕前、ブラジル代表のベテランDFダニーロは欧州式の戦い方とブラジ