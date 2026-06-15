新シーズンでの王権復活を目指すレアル・マドリードにおいて、若きDFラウール・アセンシオはチームの優勝を疑っていないようだ。その理由として挙げたのが、ジョゼ・モウリーニョ監督の就任だ。スペインメディア『MARCA』によれば、今季から新たに就任する指揮官について「モウリーニョ監督との新しいプロジェクトは、とてもワクワクするし、始めるのが本当に楽しみ」と期待を込めたアセンシオ。2010年に就任したモウリーニョは、