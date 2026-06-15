W杯の初戦が難しいのは選手たちだけではない。審判団も大会の入りは難しいのだろう。2026W杯開幕戦ではメキシコと南アフリカが対戦したが、このゲームではいきなりレッドカードが3枚も出る展開に。まずは50分に南アフリカのMFスフェフェロ・シトレが決定機阻止の判定で一発レッド。84分にはセンバ・ズワネMFが相手の顔面を平手打ちしてしまったとの判定により、こちらも一発レッド。最後は後半アディショナルタイム、今度はメキシ