ワールドカップが開幕し盛り上がりを見せる中、福山市の幼稚園では、元Jリーガーで現在福山シティフットボールクラブに所属する、福山市出身の高田健吾選手によるサッカー教室が開かれました。6月15日は福山市にあるかなりや幼稚園の園児たち約130人が参加。園児たちはサッカー日本代表になりきりってゴールに向かい、シュートを決めていました。Qサッカーみましたか？