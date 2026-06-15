広島銀行はサンフレッチェ広島を応援しようと、成績に応じて金利が上乗せされる定期預金の受け付けを始めました。タイトルやホーム試合の勝利数などに応じて、金利が最大で2％プラスされます。■サンフレッチェ広島佐々木 翔選手「金利上昇に貢献できるように頑張っていきたい思います」2026年6月15日放送