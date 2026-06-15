安芸郡坂町で2025年1月、タクシー運転手の首を切り付け現金などを奪おうとしたとして、強盗殺人未遂などの罪に問われている男に対し、検察は懲役12年を求刑しました。一方、弁護側は心神耗弱状態にあったとして、懲役6年が相当と主張しました。【2026年6月15日 放送】